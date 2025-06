ETFs: Rendite & Wertentwicklung

Steuern

Es fallen in der Regel Steuern auf ETFs bzw. auf die Kapitalerträge daraus an. Privatanlegende müssen z.B. in Deutschland 25 Prozent Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge zahlen. Hinzu kommt dort der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent und eventuell Kirchensteuer von 8-9 Prozent. Je nachdem, ob man steuerrechtlich Mitglied einer Religionsgemeinschaft ist oder nicht. Solche Abgaben mindern die ETF-Rendite ebenfalls.

Allerdings können Erträge in Deutschland auch freigestellt werden, um den dortigen jährlichen Sparerpauschbetrag zu nutzen. Für Alleinstehende lag dieser bei 801 Euro, für Zusammenveranlagte bei 1.602 Euro. Ab dem Jahr 2023 erhöhte sich die Grenze auf 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro.

Zur Nutzung des Sparerpauschbetrags lässt sich bei dem Broker in Deutschland ein Freistellungsauftrag einrichten. So werden die Steuern in der Regel erst erhoben, wenn der Sparerpauschbetrag ausgeschöpft ist.

Kapitalerträge, die im Ausland erzielt wurden, sind zudem meist zusätzlich mit Quellensteuern belegt. Teile der Belastung können sich Anlegende oft aber per Antrag zurückholen, was allerdings zusätzlichen Aufwand für sie bedeuten kann. Auch die Erstattung kann dabei oft länger dauern. Damit Anleger steuerlich nicht mehrfach belastet werden, bestehen z.B. zwischen einigen Ländern und Deutschland sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Für die Schweiz kann die individuelle Situation natürlich anders aussehen, was du vor einer Geldanlage prüfen solltest.

Bei thesaurierenden ETFs können zudem während der Haltedauer Steuern erhoben werden, wie in Deutschland z.B. über die Vorabpauschale.