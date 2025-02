ETFs Listen

Mit Regionen-ETFs hast du die Möglichkeit, breit diversifiziert in die Aktien ganzer Regionen zu investieren. Neben kontinentalen Regionen, wie beispielsweise Asien, Afrika oder Europa, gibt es auch ETFs, mit denen du in aggregierte Welt-ETFs zu investieren. So kannst du dein Portfolio bequem und kosteneffizient diversifizieren.