Was versteht man unter einem ETF-Sparplan?

Ein ETF-Sparplan ist ein effektives Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau in der Schweiz. Mit einem ETF-Sparplan legst du regelmäßig Geld in börsengehandelte Fonds (ETFs) an, die Indizes wie den SMI oder den MSCI World nachbilden. Dies ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, auch mit kleineren Beträgen in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Besondere Unterstützung erhalten ETF-Sparpläne auch von den Verbraucherzentralen. Diese empfehlen ETF-Sparpläne einhellig als geeignetes Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau.

In diesem Artikel erklären wir dir, was es mit einem ETF-Sparplan auf sich hat und wie du ihn für den Aufbau deines Vermögens nutzen kannst.