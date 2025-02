ETF-Sparplan Vergleich

Angebot

Beim ETF-Sparplan Angebot für Anleger in der Schweiz solltest du auf die Anzahl der ETFs achten, die vom jeweiligen Anbieter im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten werden. Ein breites Angebot ermöglicht es dir, genau den ETF-Sparplan zu finden, der deinen Anlagezielen am besten entspricht. Hast du bereits einen bestimmten ETF im Auge? Dann prüfe unbedingt, ob dieser ETF als Sparplan bei dem von dir präferierten Anbieter verfügbar ist und zu welchen Konditionen dieser bespart werden kann. Vielleicht gibt es ihn sogar kostenlos. Mit der ETF-Suche kannst du schnell und einfach herausfinden, ob dein Wunsch-ETF dort im Angebot ist.

Kosten

Bei der Wahl eines ETF-Sparplans sind die Kosten entscheidend für deine Rendite. Achte darauf, ob der Anbieter Depotgebühren erhebt und wie hoch die Ausführungskosten sind. Einige Anbieter bieten kostenlose ETF-Sparpläne an. Möglich ist aber auch eine prozentuale oder feste Gebühr sowie eine Kombination aus fixen und variablen Kosten. Achte darauf, ob es sich um ein dauerhaftes Angebot oder eine zeitlich begrenzte Aktion handelt. Ein Vergleich der ETF-Sparpläne, die Anleger in der Schweiz besparen können, hilft dir, das beste und günstigste Angebot für deine Geldanlage zu finden.

Service & Nutzerkomfort

Im Bereich Service & Nutzerkomfort solltest du nicht nur auf das Ausführungsintervall und die Ausführungstage achten. Auch die Möglichkeit des Lastschrifteinzugs oder die Höhe der Mindestsparrate sind wichtige Kriterien.

Ein passendes Ausführungsintervall ermöglicht es dir, die Investition deiner Sparplanrate auf deinen Gehaltseingang abzustimmen. Bietet der Anbieter die Abbuchung der Sparrate per Lastschrift an, kann der Betrag sogar bequem von deinem Girokonto abgebucht werden. So lässt sich der Investitionsprozess automatisieren.

Eine niedrige Mindestsparrate ist besonders praktisch, da du dadurch schon mit kleinen Beträgen starten kannst. Damit kannst du auch deinen Sparbetrag auf mehrere ETFs verteilen und dir so ein ganz persönliches ETF-Portfolio zusammenstellen. Oftmals bieten Anbieter bereits eine Mindestsparrate ab CHF 1 an.

Sicherheit & Steuern

Für Anleger in der Schweiz ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, ob der Anbieter des Depots über einen Sitz in der Schweiz oder in einem anderen Land verfügt. Insgesamt ist dieser Aspekt gemeinsam mit den Steuern in die Bewertung der Depotanbieter miteingeflossen.