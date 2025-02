Wie viele ETFs sind sinnvoll?

Zur Veranschaulichung haben wir dir im Folgenden 2 beispielhafte ETF-Portfolios zusammengestellt, die sich in ihrer Asset Allocation, also der Gewichtung der Anlageklassen, und ihrem Risiko unterscheiden. Beide Portfolios zählen jeweils komplett in den risikobehafteten Teil des Gesamtvermögens.

Offensives ETF-Portfolio

In unserem Beispiel eines offensiven Portfolios dominieren Aktien-ETFs mit einer Gewichtung von 70 Prozent. Hier kannst du auf börsengehandelte Indexfonds mit verschiedenen Anlageschwerpunkten setzen. Dabei solltest du auf eine ausreichend breite Diversifikation achten, die u.a. Industrie- und Schwellenländer sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen enthält.

Auch in einem offensiven Portfolio dürfen Anleihen nicht fehlen. Sie dienen der Diversifikation und sorgen für eine geringere Schwankungsbreite (Volatilität). In diesem Beispiel-Portfolio machen sie 10 Prozent aus. Je höher der Anleihen-Anteil ausfällt, desto geringer ist für gewöhnlich das Gesamtrisiko, aber auch die Rendite. Die restlichen 20 Prozent, werden jeweils zu 10 Prozent in Rohstoff-ETFs und Immobilien-ETFs investiert, was der weiteren Diversifikation dient.

Defensives ETF-Portfolio

In unserem Beispiel eines defensiven ETF-Portfolios sind Anleihen-ETFs mit 40 Prozent bewusst deutlich höher und Aktien-ETFs geringer gewichtet als in unserem offensiven Portfolio. Ziel ist es, die Wertschwankungen des defensiven Portfolios geringer zu halten.

Durch den geringeren Anteil an Aktien-ETFs sind die langfristigen Renditechancen allerdings voraussichtlich niedriger. Neben der Diversifikation lässt sich die Defensivität einer Geldanlage, aber vor allem durch die Größe des risikofreien Teils des Vermögens und eines großen Notgroschens auf einem oder mehreren Tagesgeldkonten steuern.

