Anlagestrategien mit ETFs

Vorsichtige Investorinnen und Investoren wollen keine großen Verlustrisiken eingehen und präferieren daher einen kleinen Aktienanteil sowie wenig risikobehaftete Aktien. Wer nachts nicht mehr gut schlafen kann, wenn die Kurse stark fallen, kann auch ganz auf die Anlage in Aktien verzichten. Das ist in Zeiten von Niedrig- oder Nullzinsen jedoch besonders riskant. Denn wenn Anlegerinnen und Anleger auf lange Sicht ihr Kapital erhalten wollen, kommen sie an einem kleinen Anteil Aktien nicht vorbei. Defensive Anlegende investieren etwa 75 Prozent in sichere Zinsanlagen und 25 Prozent in Aktien.