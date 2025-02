ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

Sparen und Investieren sind wichtige Bausteine für eine finanziell gesicherte Zukunft. Sowohl für den Vermögensaufbau als auch für die Altersvorsorge bieten ETFs eine effiziente und kostengünstige Anlagemöglichkeit. Dabei stellt sich oft die Frage, ob es sinnvoller ist, regelmäßig kleinere Beträge in einen Sparplan zu investieren oder einen größeren Betrag als Einmalzahlung anzulegen. Bei der Wahl zwischen Sparplan oder Einmalanlage in ETFs gibt es verschiedene Vor- und Nachteile zu beachten.

In diesem Artikel werden all diese Aspekte genauer beleuchtet und du erfährst, ob du einen ETF-Sparplan und eine Einmalanlage in ETFs auch miteinander kombinieren kannst.