Unsere 10 Tipps zum Sparen

Eins haben Sparen und Investieren gemeinsam: In beiden Fällen wird Geld zurückgelegt anstatt es auszugeben. Beim Sparen landet das Geld üblicherweise auf klassischen Sparbüchern, Spar- oder Tagesgeldkonten – oder unter der Matratze. Beim Investieren hingegen wird das Geld am Kapitalmarkt angelegt und in Aktien, Aktien-ETFs & Co. gesteckt.

Investitionen versetzen dich also grundsätzlich in die Lage mit dem Kapital eine höhere Rendite erwirtschaften zu können. Darauf sind wir am Beispiel von ETFs u.a. auch in unserem Artikel zur Rendite und Wertentwicklung von ETFs ausführlicher eingegangen.