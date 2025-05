Index-ETFs

Ein Index enthält mehrere Wertpapiere. Dabei repräsentiert er in der Regel ein spezielles Börsensegment bzw. den Aktienmarkt eines spezifischen Landes. Somit ist ein Index als eine Art Durchschnittswert zu verstehen, der die Entwicklung eines Marktes darstellen kann. Da ETFs einen Index kostengünstig passiv abbilden können und sich dadurch in eine Vielzahl von verschiedenen, enthaltenen Wertpapiere investieren lässt, kannst du deine Diversifikation beim Investieren auf einfache Weise steigern. Und auch da die enthaltenen Wertpapiere in einem Index mit Anleihen, Rohstoffen oder Währungen sehr groß sein können, kann das auch dein Anlagerisiko signifikant senken. Wir zeigen dir, wie du den passenden Index für dein ETF-Investment findest.