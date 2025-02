NASDAQ 100-ETFs sind eine interessante Möglichkeit, vom Innovationspotenzial und Wachstum führender Technologieunternehmen zu profitieren. Diese ETFs bieten eine breite Diversifikation innerhalb des Technologiesektors, wodurch das Risiko einzelner Aktien reduziert wird. Durch die Fokussierung auf große und bekannte Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und Nvidia haben NASDAQ 100-ETFs in der Vergangenheit hohe Renditen erzielt.

Allerdings sind sie auch stärker von der Marktvolatilität betroffen, insbesondere in Zeiten, in denen Technologieaktien unter Druck geraten. Zudem investieren NASDAQ 100-ETFs hauptsächlich in US-Unternehmen, was die globale Diversifikation einschränkt. Als Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio kann ein NASDAQ 100-ETF eine wertvolle Ergänzung sein.

Für langfristig orientierte Anleger, die an das Potenzial des Technologiesektors glauben, kann eine Investition in einen NASDAQ 100-ETF eine lohnende Strategie sein.