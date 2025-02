Diese Kosten fallen beim Investieren in ETFs an

Das folgende Beispiel soll die unterschiedlichen Kosten darstellen. Es wird für 10'500 CHF in einen ETF investiert. Die Gebühren für den Kauf betragen 31.40 CHF. Die ETF-Anlage steigt jährlich um 5 Prozent im Wert. Am Ende der 5 Jahre wird der ETF-Bestand in Höhe von 13'400.96 CHF verkauft. Dabei fallen weitere 37.05 CHF Verkaufsgebühren an. Die Gesamtkosten in diesem Beispiel lagen inklusive der Total Expense Ratio, die dem ETF entnommen wurde, bei 242.51 CHF.