Nach den Handelszeiten von ETFs richtet sich, wann du deine ETFs verkaufen kannst oder solltest. Da es darauf ankommt, wann die jeweiligen Börsenöffnungszeiten sind und wie gut die aktuelle Liquidität des ETFs ist. Darauf solltest du achten, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Beispielsweise ist die SIX Swiss Exchange, die Hauptbörse der Schweiz, üblicherweise von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten, wie spätabends oder am Wochenende, eingereichte Orders können nicht sofort ausgeführt werden. Solche Orders werden dann am nächsten Handelstag bearbeitet, was unter Umständen zu zusätzlichen Kosten führen kann, besonders wenn sich der Kurs in der Zwischenzeit ändert.

Daher ist es für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz ratsam, sich mit den Handelszeiten der SIX Swiss Exchange vertraut zu machen und ihre Verkaufsorders innerhalb dieser Zeiten zu planen, um eine effiziente und kostengünstige Transaktion zu gewährleisten.