ETFs kaufen: Was sollte ich wissen?

ETFs (Exchange Traded Funds) sind Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden und einen Index so exakt wie möglich nachbilden. Du hast also die Möglichkeit, mit einem einzigen ETF in einen ganzen Markt zu investieren. Angesichts niedriger Zinsen und steigender Inflation stellen klassische Sparformen wie das Girokonto oder das Sparbuch keine attraktive Option mehr dar. Selbst Festgeldkonten bieten oft nicht genug Rendite, um die Inflation auszugleichen, was zu einem realen Wertverlust führt.