Festgeld: Was ist das?

Festgeldanlagen reichen in der Regel langfristig oft nicht aus, um die Kaufkraftverluste durch die Inflation auszugleichen, was zu einem realen Wertverlust des angelegten Kapitals führen kann. Im Gegensatz dazu bieten ETFs, die ein diversifiziertes Portfolio an Aktien oder anderen Anlageklassen abbilden, das Potenzial für höhere Renditen, die langfristig eher in der Lage sein können, mit der Inflation Schritt zu halten.