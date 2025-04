Regionen-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die sich auf spezifische geografischen Regionen konzentrieren. Sie ermöglichen es Anlegerinnen und Anlegern, gezielt in die wirtschaftliche Entwicklung einer bestimmten Region zu investieren und bieten eine breite Auswahl an Unternehmen innerhalb dieser Region. Anstatt also in einzelne Länder zu investieren, umfassen Regionen-ETFs mehrere Länder innerhalb einer definierten Region, wie beispielsweise Europa, Asien oder Lateinamerika.