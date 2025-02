Schwellenländer-ETFs spiegeln die Wertentwicklung der Aktienmärkte verschiedener Schwellenländern (Emerging Markets) wider.

Die Volkswirtschaften in diesen Regionen wachsen oft dynamischer als die der Industrieländer. Eine junge demografische Struktur unterstützt das zukünftige Wirtschaftswachstum, allerdings bestehen in diesen Ländern auch erhöhte Risiken durch politische, regulatorische und soziale Unsicherheiten. In einem breit gestreuten Weltportfolio dürfen Schwellenländer-ETFs aber trotzdem nicht fehlen.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Schwellenländer-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher Schwellenländer-ETF am besten zu dir passt.