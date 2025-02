Angebot

Wenn du in der Schweiz wohnst und ein Depot eröffnen möchtest, ist das Angebot des Brokers entscheidend. Achte darauf, welche Wertpapierarten gehandelt werden können, denn nicht jeder Broker bietet alle Möglichkeiten an. Möchtest du an einem bestimmten Börsenplatz in der Schweiz oder international handeln? Prüfe, ob dieser Handelsplatz von deinem Broker unterstützt wird. Nicht nur für Einsteiger ist es besonders wichtig, die Konditionen von ETF- und Aktiensparplänen zu kennen. Nutze dazu die ETF-Suche oder die Aktien-Suche, um das für dich beste Angebot zu finden.

Kosten

Für dein Depot und deine Geldanlage ist es wichtig, die Kosten genau zu vergleichen. Sollte ein Anbieter Depotgebühren verlangen, kann das deine Rendite schmälern. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Depot Vergleich sind die Ordergebühren beim Wertpapierhandel. Während einige Anbieter den Handel kostenlos anbieten, können andere eine fixe Ordergebühr oder eine prozentuale Gebühr verlangen. Außerdem solltest du darauf achten, ob es eine Mindestordergröße gibt, denn auch das kann deine Handelsstrategie beeinflussen. Prüfe auch, wie hoch die Kosten von ETFs sind und ob deine ETF- oder Aktien-Sparpläne dauerhaft oder zeitweise als Aktion kostenlos angeboten werden.

Service & Nutzerkomfort

Bei einem Depotvergleich für die Schweiz sind Service und Benutzerkomfort der Depotangebote oft unterschiedlich. Daher lohnt es sich vorab, genau zu prüfen, wie bequem und komfortabel du deine Wertpapieraufträge erteilen und verwalten kannst. Auch die Zugänglichkeit ist ein wichtiges Kriterium, also ob der Anbieter den Desktop-Handel oder den praktischen Handel per App ermöglicht. Ein Depotvergleich ist zudem unerlässlich, um das beste Angebot für deine individuellen Bedürfnisse zu finden, etwa wenn du einen Anbieter für ein Kinderdepot, ein Gemeinschaftsdepot oder ein Firmendepot benötigst.

Sicherheit & Steuern

Für Anleger in der Schweiz ist ebenfalls wichtig, ob der Depotanbieter seinen Sitz in der Schweiz oder in einem anderen Land hat. Daher ist dieses Kriterium gemeinsam mit den Steuern in die Bewertung der Broker miteingeflossen.