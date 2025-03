Freedom24 Depot im Test

„Freedom24 erhebt nur geringe Gebühren“

Freedom24 zeichnet sich besonders durch geringe Gebühren aus. Auch die 15 Handelsplätze, die zur Auswahl stehen, sind positiv hervorzuheben. Zudem besteht die Möglichkeit Firmendepots zu eröffnen. Allerdings bietet der Broker keine Sparpläne auf ETFs oder Aktien an. Der Broker ist nicht ansässig in der Schweiz, was für den Anleger steuerlich ungünstig ist. Insgesamt erhält Freedom24 in unserem Depotvergleich die Note „Gut“.