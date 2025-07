Hi, ich bin Martin Vogt

Martin Vogt ist seit August 2022 als Education & Content Manager Teil unseres Teams. Seine Passion, die finanzielle Bildung in Deutschland zu stärken, kombiniert er mit den interdisziplinären Fachkenntnissen seiner bildungsbezogenen Universitätsabschlüsse.

Darüber hinaus verfügt Martin über viele Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing & IT von Forschungsinstitutionen, Unternehmen und Stiftungen. So war er bereits für die Max-Planck-Gesellschaft, das Leibniz-Institut für Bildungsforschung, die Messe Berlin oder die Stiftung Warentest tätig.

Bei extraETF verantwortet er u.a. den Wissensbereich und versorgt dich regelmäßig mit wertvollen und hochwertigen Wissens- und Ratgeberbeiträgen, um dir dabei zu helfen, finanziell zu wachsen.