Monatliches Sparen: Möglichkeiten, Strategien & Ziele

Wer aktuell keinen großen Betrag an Geld zur Verfügung hat, für den ist monatliches Sparen eine gute Möglichkeit um langfristige Sparziele zu erreichen, Vermögen aufzubauen und mehr finanzielle Sicherheit zu erreichen. Sparen, z.B. auf ein Girokonto, reicht allerdings allein nicht aus, um das Geld vor dem Wertverlust durch Inflation zu schützen. Deshalb ist das monatliche Sparen in ETFs so beliebt, was sich sogar über einen ETF-Sparplan automatisieren lässt.

In diesem Ratgeber schauen wir uns verschiedene Möglichkeiten des monatlichen Sparens an, geben Tipps, wie das regelmäßige Sparen mit dem Investieren kombiniert wird und Sparziele für ein hohes Endkapital am Ende erreicht werden.