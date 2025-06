FIRE-Bewegung

Barista Fire: Dieses Konzept beinhaltet ab einem bestimmten Alter nur noch in Teilzeit zu arbeiten, wodurch z.B. eine Krankenversicherung weiter besteht und Einzahlungen in die gesetzliche Rente weiter erfolgen. Der Übergang in den Ruhestand wird dadurch erleichtert, man verfügt über mehr Freizeit und es wird weniger Vermögen benötigt. Der Name Barista ist abgeleitet von dem Job der Barista, bei denen es sich in den USA um Serviceangestellte in Kaffeehäusern handelt, was ein recht verbreiteter Minijob dort ist.