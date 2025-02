XTB Depot im Test

XTB bietet den Handel von ETFs und Aktien an, bietet ein günstiges Kostenmodell und richtet sich besonders an aktive Trader. Zahlreiche ETF-Sparpläne werden angeboten und Guthabenzinsen gezahlt. Der XTB Broker eignet sich auch als Firmendepot. Der Broker ist nicht ansässig in der Schweiz, was für den Anleger steuerlich ungünstig ist. Daher erhält das XTB Depot insgesamt die Note „Gut“.