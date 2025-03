neon Depot im Test

„neon kann besonders beim Angebot punkten“

neon bietet ein solides Angebot zu günstigen Konditionen. So lassen sich ETF-Sparpläne einrichten, die 0.5 Prozent kosten. Einige sind auch kostenlos besparbar. Das hilft beim langfristigen Vermögensaufbau. Allerdings wird mit der BX Swiss nur ein Börsenplatz angeboten und unter den gängigen Ordertypen steht nur die Market-Order zur Verfügung. Der Broker ist ansässig in der Schweiz, was für den Anleger steuerlich günstig ist.

Insgesamt erhält das neon Depot daher die Gesamtnote „Gut“ in unserem Vergleich.