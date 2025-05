PostFinance Depot im Test

„PostFinance bietet exzellenten Service“

PostFinance kann in allen Bereichen, aber besonders in der Kategorie Service punkten, in der sie die volle Punktzahl erhält. So werden alle gängigen Ordertypen angeboten und die Zugänglichkeit ist sowohl über den Desktop als auch über mobile Geräte möglich. Positiv fällt außerdem auf, dass es keine Mindestordergröße gibt und zahlreiche Handelsplätze genutzt werden können. Allerdings werden Depotgebühren erhoben und die Anzahl der ETF-Sparpläne ist noch vergleichsweise gering.

Insgesamt erhält das PostFinance Depot daher die Gesamtnote „EMPFEHLUNG“ in unserem Vergleich.