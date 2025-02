Osteuropa-ETFs

Der MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Index umfasst 19 große und liquide Unternehmen Osteuropas und bietet eine Abdeckung der wichtigsten Märkte und Sektoren aus den Ländern Polen, Ungarn und Tschechien, was ihn zu einer beliebten Wahl für ETFs macht. Zu Unternehmen im Index gehören die PKO Bank Polski, die OTP Bank PLC und die Dino Polska SA. Die PKO Bank Polski ist eine bedeutende Bank in Polen und spielt eine zentrale Rolle im polnischen Finanzsektor. Die OTP Bank PLC ist eine wichtige Bank in Ungarn. Dino Polska SA ist ein schnell wachsendes Einzelhandelsunternehmen in Polen und gehört zu den größten Supermarktketten des Landes. Diese Unternehmen sind wichtige Akteure in der Region und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung Osteuropas bei.