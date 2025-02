Was ist das Klumpenrisiko?

Anlegen in verschiedenen Regionen: Klumpenrisiko bei Immobilien

Immobilieninvestitionen sind bei vielen Anlegerinnen und Anlegern sehr beliebt, da sie als eine vergleichsweise sichere und rentable Anlageform gelten. Allerdings sollte bei Immobilien das Klumpenrisiko im Auge behalten werden. Dieses entsteht besonders, wenn man sein gesamtes Vermögen in eine einzige Immobilie investiert oder es nur in Immobilien aus derselben Region oder Branche anlegt.

Ein Beispiel: Stell dir vor, du hast dein gesamtes Geld in eine Wohnung in einer bestimmten Stadt investiert. Tritt dann eine Wertminderung deiner Immobilie ein, wie ein Mietpreisverfall, eine Naturkatastrophe oder der Leerstand deiner Wohnung, bist du mit deinem gesamten Investment betroffen.

Deshalb empfiehlt es sich, in verschiedene Immobilien an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Nutzungsarten zu investieren und auch andere Anlageklassen in die Geldanlage miteinzubeziehen. So streust du dein Risiko deutlich. Einen hohen Grad an Diversifikation kannst du in deinem Depot, z.B. mit entsprechend breit gestreuten ETFs, Fonds und Immobilien-Aktien erreichen, die sich meist über einen Sparplan bequem und günstig besparen lassen.