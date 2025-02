Skandinavien-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, von den stabilen und wachstumsstarken Volkswirtschaften der nordischen Länder zu profitieren.

Diese ETFs bündeln Aktien von Unternehmen aus den Regionen Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen, die für ihre Innovationskraft und nachhaltige Wirtschaftspolitik bekannt sind.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Skandinavien-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher ETF am besten zu dir passt.