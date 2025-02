Zum Investieren in Europa bietet der ETF-Markt eine große Zahl an bestimmten Regionen-ETFs an. Neben Aktien- und Anleihen-ETFs kann auch in Spezial-ETFs investiert werden. Europaweite Investments haben meist den Vorteil, dass die Anlagen sehr breit gestreut sind, und damit einzelne Länderrisiken vermieden werden. Ein gutes Beispiel ist der bekannte MSCI Europe Index, der rund 400 Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern beinhaltet.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Europa-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Europa-ETFs am besten zu dir passt.