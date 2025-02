Nordamerika ist eine Region mit enormem Wachstumspotenzial und vielfältigen Anlagemöglichkeiten.

Mit einem Investment in Nordamerika-ETFs können Anleger von den wirtschaftlichen Entwicklungen und Chancen der dynamischen Region USA und Kanada profitieren.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Nordamerika-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher Nordamerika-ETF am besten zu dir passt.