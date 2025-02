Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie die USA investieren. Werden die USA an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so sind sie die größte Volkswirtschaft der Welt. Dabei sind sie zugleich die größte Importnation und zweitgrößte Exportnation. Auf der anderen Seite führt das Land die Rangliste der Länder mit dem größten Handelsbilanzdefizit an. Zu den wichtigsten Handelspartnern der USA gehören die NAFTA Partner Kanada, Mexiko und China sowohl im Export als auch im Import.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen USA-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der USA-ETFs am besten zu dir passt.