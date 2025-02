Replikationsmethoden von ETFs erklärt

Vollständige Replikation (Full Replication)

Die vollständige physische Replikation wird oft auch als direkte Replikation (kurz: DR) bezeichnet und ist am einfachsten zu erklären: Ein vollständig replizierender ETF bildet den Index durch Kauf der jeweiligen Indextitel in der entsprechenden Gewichtung eins zu eins nach. Deshalb ist in diesem Kontext gerne von der Formel „What You See Is What You Get” (kurz: WYSIWYG) die Rede. Meist findet diese Art der Indexreplikation bei Indizes statt, die wenige Indexmitglieder haben (z.B. Dax Index) und wo der Verwaltungsaufwand entsprechend niedrig ist.

Bei Indexanpassungen muss der ETF sein Portfolio umstellen. Das kann dann passieren, wenn beispielsweise ein neuer Titel in den Index aufgenommen wird oder ein Unternehmen aufgrund der Indexregeln aus dem Index herausfällt. Solche Indexänderungen sind vor allem wichtig für Fonds, die Indizes exakt nachbilden, also ETFs. Im Portfolio müssen diese Wertpapiere dann entsprechend umgeschichtet werden.

Durch diese Anpassungen fallen innerhalb des ETFs Transaktionskosten an, die zu Abweichungen zwischen dem ETF-Kursverlauf und dem Index führen. Daher nutzen physisch replizierende ETFs oft die sogenannte Wertpapierleihe. Dabei werden Wertpapiere verliehen, wofür der ETF eine Gebühr erhält. Diese Einnahmen werden benutzt, um Kostennachteile der zuvor genannten Transaktionen auszugleichen. Bei einer Wertpapierleihe entsteht allerdings ein Kontrahentenrisiko. Denn theoretisch kann es hier einen Ausfall des Entleihers geben. Für diesen Fall hinterlegt der Entleiher allerdings Sicherheiten, um so gegen Zahlungsunfähigkeit geschützt zu sein.

Repräsentative Auswahlmethode (Optimized Sampling)

Bei großen Indizes, wie dem MSCI World Index oder dem FTSE All-World Index, kommt meist die repräsentative Auswahlmethode (Optimized Sampling) zum Einsatz. Dabei werden nur diejenigen Werte aus einem Index tatsächlich physisch erworben, die auch den größten Einfluss auf den Kurs des Index haben.

Dazu ein Beispiel: Im MSCI World Index sind derzeit rund 1.700 Unternehmen enthalten. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) ist ein physisch replizierender ETF, der zur Indexabbildung optimiertes Sampling nutzt. In diesem ETF sind daher nur rund 1.500 Titel enthalten. Er verzichtet also darauf in die 200 Werte des Index zu investieren, die die niedrigste Indexgewichtung aufweisen.

Diese Werte haben nahezu keinen Einfluss auf die Preisentwicklung des Index. Der Verzicht auf die kleinsten Werte spart Transaktionskosten im ETF, die sich dann in einer niedrigeren Gesamtkostenquote (TER) widerspiegeln. Davon profitieren dann auch Anlegerinnen und Anleger des ETFs.