Was ist ein ETC?

Beispiele für den Einsatz von ETCs sind das Investieren in Gold und das Investieren in Rohstoffe. ETCs ermöglichen es Anlegerinnen und Anlegern, in den Handel mit Rohstoffen einzusteigen, ohne die physischen Rohstoffe direkt besitzen zu müssen. Damit bieten sie eine flexible und liquide Möglichkeit, in den Rohstoffmarkt zu investieren.

In einem Punkt unterscheiden sich ETCs deutlich von ETFs: ETFs sind rechtlich betrachtet Sondervermögen. Der ETF-Anbieter ist also gesetzlich verpflichtet, gewisse Sicherheiten zu hinterlegen, um einen möglichen Ausfall im Fall einer Insolvenz zu minimieren. Für Anlegerinnen und Anleger gibt es also kein Emittentenrisiko bei ETFs.

Im Unterschied dazu sind ETCs unbefristete Schuldverschreibungen, für deren Sicherheit der jeweilige Emittent haftet. In vielen Fällen investiert der Emittent von ETCs das Geld jedoch direkt in die Rohstoffe (physische Hinterlegung). Das ist meist bei Rohstoffen mit günstigen Lagerkosten wie Gold oder Kupfer der Fall. In anderen Fällen ist das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger über bestimmte Schutzmechanismen besichert, sodass das Ausfallrisiko bei ETCs relativ gering ist.