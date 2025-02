Ja, CSI 300-ETFs können sinnvoll sein, da China eine der größten und langfristig potentiell am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt ist. Eine Investition in den CSI 300 Index ermöglicht den Zugang zu den 300 größten und liquidesten Unternehmen des Landes, welche an den Börsen Shanghai und Shenzhen in der Währung Renminbi (CNY) notiert sind. Es wird in chinesischen A-Aktien angelegt.

Auch die Diversifikation innerhalb des Index, der verschiedene Branchen abdeckt, macht CSI 300-ETFs zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit. Anleger sollten sich jedoch des höheren Risikos und der Volatilität des chinesischen Marktes bewusst sein. Daher können CSI 300-ETFs insbesondere für risikofreudige Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont z.B. als Beimischung in einem Welt-Portfolio interessant sein.

Beachte: Der Zugang zum chinesischen Aktienmarkt ist auf Einzelaktienebene für ausländische Investierende äußerst schwierig, da es verschiedene Aktiensegmente gibt. Die Rechte ausländischer Investorinnen und Investoren können ggf. eingeschränkt sein. Ein Investment in einen CSI 300-ETF beschränkt deine Geldanlage auf ein einziges Land. Somit ist deine Diversifikation nicht weltweit, was dein Anlagerisiko erhöhen kann.