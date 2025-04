PostFinance ETF-Sparplan Test

PostFinance ist nach eigener Aussage über 100 Jahre alt, zählt zu den führenden Finanzinstituten in der Schweiz und bietet seine Dienste für Privat- und Geschäftskunden an. Die PostFinance AG ist demnach als Finanzgruppe eine systemrelevante Bank, was sie auf ihre Stellung im inländischen Einlagengeschäft und ihre Position im Zahlungsverkehr in der Schweiz zurückführen. Insgesamt handele es sich bei der PostFinance AG um eine privatrechtliche Aktiengesellschaft, die eine Konzerngesellschaft der Schweizerischen Post AG ist.