XTB ETF-Sparplan Test

„XTB ist ein besonders günstiger Anbieter“

XTB bietet rund 590 ETF-Sparpläne an, die allesamt kostenlos bespart werden können. Die Mindestsparrate liegt bei CHF 1.00 und die Depotführung ist bis zu einem Handelsumsatz von CHF 100'000 pro Monat kostenlos. Ausführungstage lassen sich frei wählen und die Ausführungsintervalle sind vielfältig. Auch der Zugang über verschiedene Benutzeroberflächen sticht positiv hervor. Der Broker ist nicht ansässig in der Schweiz, was für den Anleger steuerlich ungünstig ist.

Insgesamt erhält das Angebot von XTB die Note „Gut“ in unserem ETF-Sparplan Vergleich.