Mit ETFs nach klassischer Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung investieren Anlegerinnen und Anleger in die größten Unternehmen der Welt. Damit decken diese mit einem ETF bereits einen Großteil der Marktkapitalisierung der jeweiligen Anlageregion ab. Ein Nachteil davon ist jedoch, dass die größten Unternehmen im Index überdurchschnittlich hoch gewichtet sind. Und häufig handelt es sich dabei um Werte, die bereits in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Mit alternativen Gewichtungsformen möchte man diese Nachteile vermeiden. Dabei zieht man andere Gewichtungskriterien heran, um damit entweder eine Überrendite zu erzielen oder das Risiko zu minimieren.

Smart-Beta-ETFs, auch als Strategic Beta oder Faktor-ETFs bekannt, streben danach, den Markt zu schlagen oder Risiken besser zu managen. Entdecke, wie diese ETFs funktionieren und welche Arten von Smart-Beta-ETFs es gibt.