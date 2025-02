Multi-Faktor-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Anleger, die von den Vorteilen mehrerer Anlagestrategien gleichzeitig profitieren möchten.

Durch die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Momentum, Quality und Size zielen diese ETFs darauf ab, unter verschiedenen Marktbedingungen gute Ergebnisse zu erzielen. Diese Diversifizierung kann das Risiko verringern und die Chancen auf stabile Renditen erhöhen.

Multifaktor-ETFs nutzen die Stärken verschiedener Faktoren, um die Schwächen einzelner Strategien auszugleichen. Beispielsweise kann die Kombination von Value- und Momentum-Strategien sowohl unterbewertete als auch stark steigende Aktien abdecken, was zu einer besseren Risikostreuung führt. Diese Strategie ist besonders in volatilen Märkten von Vorteil, da sie eine breitere Diversifikation bietet und das Gesamtrisiko reduziert. Zudem zeigen Studien, dass Multi-Faktor-Ansätze langfristig oft bessere risikoadjustierte Renditen erzielen.

Insgesamt bieten Multi-Faktor-ETFs attraktive Renditechancen für Anleger, die eine ausgewogene und diversifizierte Anlagestrategie verfolgen und das Risiko durch den Einsatz mehrerer Anlagestrategien minimieren möchten.