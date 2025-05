Volatilität verstehen und meistern

Die Volatilität unterscheidet sich deutlich zwischen den verschiedenen Anlageklassen und ist daher ein wichtiger Faktor bei der Risikoeinschätzung. Aktien weisen in der Regel eine höhere Volatilität auf, da ihre Kurse stärkeren Schwankungen unterliegen, wie die folgende Tabelle zeigt. Im Gegensatz dazu weisen Staatsanleihen und Geldmarkt-ETFs eine geringere Volatilität auf, was sie zu stabileren, aber in der Regel auch renditeschwächeren Anlagen macht. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen kann das Risiko eines Portfolios reduziert und gleichzeitig die Renditechancen erhöht werden.

ETF 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Aktien Welt 10,8 % 13,6 % 15,2 % 13,8 % Aktien EM 12,0 % 13,3 % 15,2 % 14,5 % Aktien USA 11,4 % 14,9 % 16,0 % 14,6 % Staatsanleihen € 6,4 % 7,8 % 6,6 % 5,5 % Staatsanleihen EM 5,7 % 8,0 % 9,8 % 9,1 % Geldmarkt € 0,1 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % Quelle: extraETF Research, Stand: 14.08.2024