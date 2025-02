Gold ist ein gelblich glänzendes Edelmetall, das als Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel verwendet und zu Schmuck verarbeitet wird. Es ist unzerstörbar, aber formbar. Der Wert von Gold ist weltweit anerkannt und geschätzt. Eine weitere positive Eigenschaft ist die gute Leitfähigkeit für Strom und Wärme, so dass Gold nicht nur als Wertanlage dient, sondern auch in der Industrie eingesetzt werden kann, wo es zum Teil mit anderen Metallen legiert wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten um an der Wertentwicklung des Goldpreises zu partizipieren.

physischer Kauf von Goldbarren (ab 1 Gramm)

physischer Kauf Münzen (z.B. Krügerrand)

Gold-ETFs oder Gold-ETCs

Goldminenaktien (z.B. Barrick Gold)

Goldminen-ETFs

Goldminenaktien und Goldminen-ETFs sind jedoch deutlich risikoreicher als ein Investment in physisches Gold oder ein börsengehandeltes Gold-Produkt.

Gold-ETFs und Gold-ETCs bieten eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, in Gold zu investieren. Sie ermöglichen es Anlegern, an der Wertentwicklung des Edelmetalls zu partizipieren, ohne die Komplexität des physischen Kaufs und der Lagerung von Gold in Kauf nehmen zu müssen.

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation kann Gold als Wertaufbewahrungsmittel und Schutz vor Kaufkraftverlust attraktiv sein. Gold-ETFs und Gold-ETCs haben zudem den Vorteil, dass sie leicht handelbar sind und an regulierten Märkten gehandelt werden können. Sie sind jedoch nicht risikolos; insbesondere kann der Goldpreis stark schwanken, was zu erheblichen Wertverlusten führen kann.

Insgesamt sind Gold-ETFs und Gold-ETCs eine sinnvolle Portfoliobeimischung, insbesondere zur Diversifikation und Absicherung gegen Wirtschaftskrisen.