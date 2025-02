Goldminen-ETFs

Newmont ist die größte Goldminengesellschaft der Welt und betreibt Minen in Nord- und Südamerika, Australien und Afrika. Barrick Gold ist ebenfalls ein führendes Unternehmen im Goldbergbau und betreibt Minen in mehreren Ländern weltweit, mit besonderem Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika sowie Afrika. Agnico Eagle Mines ist für seine qualitativ hochwertigen Minen in Kanada, Finnland und Mexiko bekannt und hat sich durch nachhaltige und effiziente Abbaumethoden einen Namen gemacht.