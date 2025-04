Vanguard ETFs

H. Heinz 31.10.2020

Habe mehrere Papiere dieses Anbieters. Ich bin sehr zufrieden damit und was mir am Besten gefällt, ist, dass er viele Papiere mit monatlicher oder vierteljährlicher Ausschüttung bereit hält. Nur eines stößt mir regelmäßig sauer auf, das ist die Ankündigung der Dividenden und deren Höhe. Die geschieht regelmäßig in allerletzter Minute.