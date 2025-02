Raumfahrt-ETFs

Iridium Communications bietet globale Satellitenkommunikationsdienste an, die für die Anbindung abgelegener Gebiete unerlässlich sind. EchoStar Corp ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation und bietet eine breite Palette von Kommunikationslösungen an. Rocket Lab USA ist ein privates Raumfahrtunternehmen, das Raketenstartdienste anbietet und kleine Satelliten in den Weltraum befördert. SES SA ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten und betreibt eine große Flotte von geostationären Satelliten, die verschiedene Telekommunikationsdienste unterstützen.