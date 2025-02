Enterprise Products Partners LP ist eine der größten MLPs und betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines und Terminals für Erdgas, Erdöl und petrochemische Produkte. Das Unternehmen ermöglicht den Transport und die Lagerung wichtiger Energieprodukte und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung. Energy Transfer LP betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Energieinfrastrukturanlagen, darunter Pipelines und Terminals für Erdgas, Erdöl und Erdgaskondensate. Energy Transfer bietet umfassende Transport- und Speicherdienstleistungen an und spielt daher eine Schlüsselrolle in der nordamerikanischen Energieinfrastruktur. MPLX LP ist eine Tochtergesellschaft von Marathon Petroleum und betreibt Pipelines und Terminals für Erdöl und Erdgaskondensate. MPLX ist in der Energieinfrastrukturbranche tätig und sorgt für den reibungslosen Transport und die effiziente Lagerung von Erdölprodukten, was zur Stabilität und Effizienz des Energiemarktes beiträgt.