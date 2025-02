Nachhaltige Staatsanleihen-ETFs

Als Staatsanleihen werden Schuldverschreibungen bezeichnet, welche von Staaten zur Finanzierung von Haushaltsdefiziten oder besonderen Projekten ausgegeben werden. Mit Staatsanleihen-ETFs erhältst du die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Staatsanleihen zu investieren. Dadurch wird dein Einzeltitelrisiko reduziert. Und da es nachhaltige ETFs gibt, kannst du sogar mit nachhaltigen Staatsanleihen-ETFs nachhaltig in Staatsanleihen investieren.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen nachhaltigen Staatsanleihen-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der nachhaltigen Staatsanleihen-ETFs am besten zu dir passt.