Best in Class Ansatz: Einige nachhaltige Welt-ETFs verwenden den Best in Class Ansatz. Dabei werden manche problematischen Branchen nicht ausgeschlossen, aber nur die nachhaltigsten Unternehmen aus diesen für ein Investment im Index belassen. Das könnte Anreize für Unternehmen schaffen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern.