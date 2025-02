Nachhaltige Immobilien-ETFs

Immobilien-ETFs legen für gewöhnlich in Immobilien- oder REIT-Aktien an. In beiden Fällen investierst du nicht direkt in Immobilien, sondern in Immobilien-Unternehmen, zu denen verschiedene Immobilienobjekte gehören. Somit ist hier auch das unternehmensspezifische Risiko von ETFs relevant, weil Unternehmen generell Risiken unterliegen und auch pleite gehen können. Allerdings bieten Immobilien-ETFs eine gewisse Diversifikation.