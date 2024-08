Il portafoglio secondo Gerd Kommer

L'allocazione della parte rischiosa di un portafoglio d'investimento è un passo fondamentale nella strutturazione di un portafoglio equilibrato. La parte rischiosa comprende classi di attività come le azioni, le materie prime e gli immobili, che in genere offrono rendimenti potenziali più elevati, ma sono anche associati a rischi maggiori. Le tre classi di attività sono spiegate in dettaglio qui di seguito:

Azioni:

Interessi di proprietà: Con l'acquisto di azioni, l'investitore acquisisce una partecipazione nella società e ne diventa quindi comproprietario.

Performance: gli investimenti azionari offrono l'opportunità di beneficiare degli aumenti di prezzo e della distribuzione dei dividendi.

Volatilità: i mercati azionari sono soggetti a fluttuazioni di prezzo che a volte possono essere notevoli. Questo comporta sia opportunità che rischi.

Materie prime:

Materie prime fisiche: le materie prime comprendono risorse naturali come petrolio, oro, argento, rame, materie prime agricole, ecc.

Diversificazione: gli investimenti in materie prime possono aiutare a diversificare un portafoglio, poiché il loro valore è spesso indipendente dai mercati finanziari tradizionali.

Volatilità dei prezzi: i prezzi delle materie prime possono essere soggetti a forti fluttuazioni influenzate da fattori come la domanda e l'offerta, gli eventi geopolitici e le condizioni meteorologiche.

Immobili:

Investimento in beni materiali: la proprietà rappresenta un bene fisico, come un immobile residenziale o commerciale.

Reddito stabile: Gli immobili possono generare un reddito regolare sotto forma di canone di locazione, soprattutto nel caso di immobili affittati.

Protezione dall'inflazione: gli immobili sono visti come una potenziale copertura dall'inflazione, in quanto possono generalmente andare di pari passo con l'aumento degli affitti e dei valori immobiliari.