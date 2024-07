Les obligations foncières (Covered Bond)

Un risque plus faible, un rendement plus faible : En raison de leur sécurité élevée, garantie par des réglementations légales strictes et une bonne solvabilité des institutions émettrices, les obligations foncières offrent généralement un rendement plus faible par rapport aux classes d'actifs plus risquées. Cela reflète le principe classique selon lequel un risque plus élevé va de pair avec un rendement plus élevé et vice versa.