Les ETF actifs durables offrent une possibilité attrayante de combiner les rendements financiers avec des objectifs d'investissement éthiques. Ils permettent aux investisseurs d'investir de manière ciblée dans des entreprises qui respectent des normes élevées en matière d'environnement, de social et de gestion d'entreprise.

Grâce à la gestion active, ces ETF offrent la flexibilité de réagir rapidement aux changements du marché et d'adapter le portefeuille de manière dynamique. Cela peut conduire à des rendements potentiellement plus élevés et à une meilleure gestion des risques. Malgré des coûts plus élevés par rapport aux ETF passifs, les ETF actifs durables sont un choix convaincant pour les investisseurs qui souhaitent poursuivre des objectifs à la fois économiques et écologiques.