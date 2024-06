Les ETF actifs sont un complément précieux pour les investisseurs qui souhaitent profiter des avantages d'une gestion active, activer leur portefeuille passif ou miser sur l'opportunité de revenus supplémentaires. Ils exploitent des opportunités de marché spécifiques tout en offrant les avantages bien connus des ETF, tels que des frais réduits par rapport aux fonds actifs traditionnels. Les ETF actifs combinent efficacité et expertise et visent à obtenir des rendements potentiellement plus élevés ou des résultats spécifiques, tels que des revenus plus élevés, par le biais d'une gestion active.

Ces ETF sont particulièrement attrayants pour les investisseurs qui sont prêts à accepter des frais légèrement plus élevés en échange de la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés. Ils offrent un mélange fascinant des avantages des structures d'ETF, comme la transparence et la liquidité, et de la possibilité de profiter des opportunités du marché grâce à une gestion active.

Le marché des ETF actifs est en croissance constante et, à mesure que les stratégies et les offres de cette catégorie évoluent, ils restent un domaine passionnant pour les investisseurs. Que l'on soit expérimenté ou novice dans le domaine de l'investissement, la compréhension et l'utilisation des ETF actifs peuvent constituer une décision éclairée pour son portefeuille.

Ceux qui souhaitent investir dans des ETF actifs devraient toujours recourir à une comparaison entre différents produits et fournisseurs :